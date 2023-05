https://fr.sputniknews.africa/20230508/combats-au-soudan-legypte-et-le-tchad-vont-coordonner-leurs-positions-1059123877.html

Combats au Soudan: l’Égypte et le Tchad vont coordonner leurs positions

Combats au Soudan: l’Égypte et le Tchad vont coordonner leurs positions

La diplomatie égyptienne a annoncé être parvenue à une entente avec le Tchad à propos de la crise soudanaise. Le Caire et N'Djamena vont coordonner leurs... 08.05.2023, Sputnik Afrique

Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri et le Président tchadien Mahamat Idriss Déby se sont entendus pour coordonner leurs positions en vue d’encourager l’arrêt des hostilités au Soudan, a annoncé ce lundi 8 mai le ministère égyptien des Affaires étrangères.Ce 8 mai, le Président Deby effectue une visite au Tchad et au Soudan du Sud. À N’Djamena, il s’est entretenu avec M.Choukri qui lui a remis un message du Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi portant sur les relations bilatérales et la coordination d’efforts concernant le Soudan.Situation au SoudanDes hostilités engageant des armes lourdes sont en cours au Soudan depuis le15 avril. Elles opposent les troupes gouvernementales aux Forces de soutien rapide (FSR) commandées par Mohamed Hamdane Daglo.Les deux structures n’arrivent pas à s’entendre sur les méthodes de formation des forces armées unifiées du pays. En plus, le chef de l'armée, le général Bourhane, souhaite que ces forces soient commandées par un militaire professionnel, alors que Daglo préfère un Président civil élu.Dans leurs déclarations, les forces se contredisent en parlant du contrôle de sites et de leurs opérations. Plusieurs cessez-le-feu ont été décrétés, sans jamais être respectés. Selon le ministère soudanais de la Santé, le bilan des affrontements dans le pays s'élève à 550 morts et plus de 4.900 blessés.Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a récemment appelé les deux parties en conflit à cesser immédiatement les combats.Le 5 mai, les troupes gouvernementales et les FSR ont confirmé que leurs délégations s'étaient rendues à Djeddah, en Arabie saoudite. Selon le ministère saoudien des Affaires étrangères, les négociations entre les parties en conflit se poursuivront jusqu'à ce qu'elles acceptent un véritable cessez-le-feu temporaire.

