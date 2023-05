https://fr.sputniknews.africa/20230507/un-drone-kamikaze-russe-detruit-un-vehicule-antiaerien-us-dans-le-donbass-1059095269.html

Un drone kamikaze russe détruit un véhicule antiaérien US dans le Donbass

Un système antiaérien Avenger de production américaine a été pris pour cible par un drone kamikaze russe Lancet, dans la République populaire de Donetsk. Il a... 07.05.2023, Sputnik Afrique

Fourni récemment par le Pentagone à l’Ukraine, un système antiaérien Avenger a été mis hors d’état par un drone kamikaze russe Lancet, a déclaré le 7 mai un responsable militaire russe.Ce système était installé sur un véhicule Hummer dans la République populaire de Donetsk, près du village de Vodianoïé, a précisé le commandant de service de presse du groupement militaire "Vostok" [Est, ndlr].Lors des mêmes manœuvres, l’artillerie russe a également frappé un radar de contrebatterie, toujours de production américaine. De plus, deux drones américains Valkyrie ont été éliminés par des systèmes d’arme antiaérienne russes Tor et Strela-10, a ajouté le militaire.Des Avenger en UkraineEn avril dernier, les autorités militaires ukrainiennes ont informé avoir mis en service des Avenger.Le transfert de ces véhicules antiaériens à Kiev avait été annoncé par Washington en novembre 2022.Ils sont censés fournir une protection de défense aérienne mobile à courte portée pour les unités terrestres contre les missiles de croisière, drones, aéronefs à voilure fixe volant à basse altitude et hélicoptères, ainsi que pour les infrastructures civiles.

