Le premier navire chargé de blé s’apprête à quitter le port de Marioupol - vidéo

Le premier navire chargé de blé s’apprête à quitter le port de Marioupol - vidéo

La république populaire de Donetsk (RPD) revient sur le marché céréalier. En effet, le premier bateau rempli de céréales est fin prêt à quitter le port de... 07.05.2023, Sputnik Afrique

Le premier navire de blé provenant de la république populaire de Donetsk (RPD) a été chargé dans le port commercial de Marioupol, a déclaré ce 7 mai Denis Pouchiline, chef par intérim du territoire en question.Selon M.Pouchiline, la reprise des livraisons de denrées alimentaires en dehors de la RPD contribuera à relancer l’agriculture, l'un des secteurs les plus importants de son économie.Utilisé comme point de fourniture de céréalesEn avril, le chef par intérim de la RPD avait annoncé que le port maritime de Marioupol serait utilisé pour fournir des céréales à d'autres régions russes. Selon lui, les bateaux qui apportent des matériaux de construction à Marioupol emporteront des denrées alimentaires sur le chemin du retour. Ces navires arrivent en grand nombre à Marioupol puisque les autorités russes reconstruisent la ville dévastée par les combats en 2022.Cette décision permettra de vendre les céréales du Donbass sur le marché russe à des prix compétitifs et de soulager les routes et les postes de contrôle entre la RPD et la région de Rostov, conclut-il.Cette annonce survient à un moment où la prolongation de l’Initiative de la mer Noire, portant sur les exportations de blé et d’engrais russes et ukrainiens, est incertaine.L’accord, signé par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu à Istanbul, arrive à terme le 18 mai. Fin mars, la Russie avait affirmé qu’elle suspendrait sa participation, si les clauses relatives aux livraisons de denrées alimentaires et d’engrais russes n’étaient toujours pas respectées par les autres parties. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, pointait le 25 avril l’attitude "peu sérieuse" de l’Occident qui mettait à mal l’entente.

