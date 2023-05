https://fr.sputniknews.africa/20230506/loccident-aurait-perdu-un-allie-cle-a-cause-de-lukraine-1059083717.html

L'Occident aurait perdu un allié clé à cause de l'Ukraine

L'Occident aurait perdu un allié clé à cause de l'Ukraine

L’Église catholique ne suit pas la ligne des pays occidentaux adoptée dans le conflit en Ukraine, estime le magazine américain The Atlantic. Avec la majorité... 06.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-06T16:37+0200

2023-05-06T16:37+0200

2023-05-06T16:39+0200

afrique

église catholique

pape françois

ukraine

occident

catholique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/06/1045187406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1e266d0739cea443ab6549fa541447.jpg

Dans la crise ukrainienne, le pape François a adopté une position qui le place plutôt proche de Pékin, New Delhi ou Brasilia que de Washington, Londres ou Bruxelles, considère le journaliste américain John L. Allen Jr. spécialisé dans l'actualité de l'Église catholique.Le conflit en Ukraine montre un fossé grandissant entre l'Occident et le Vatican, affirme le journaliste.Historiquement, le Saint-Siège pratiquait le modèle de diplomatie de la "grande puissance", s’alignant sur la superpuissance de l'époque. Ainsi, pendant des siècles, cela a signifié des alliances de facto avec le Saint Empire romain germanique, la monarchie française et l'Empire austro-hongrois. Pendant la majeure partie du XXe siècle, Rome s'est attaché aux puissances occidentales, selon l’article.Changement de positionLa position du pape François démontre un changement colossal dans la philosophie du Vatican, qui continuera à changer: la majorité des catholiques vivent actuellement en dehors des pays occidentaux et ne perçoivent pas le conflit en Ukraine comme on l’interprète aux États-Unis ou en Europe.Ainsi, les déclarations du pape reflètent la confrontation entre le Nord et le Sud, et la position du Vatican concernant l'Ukraine coïncide avec l'opinion de la majorité des catholiques qui ne sont pas dans l'Otan, résume l’observateur.S’il y avait près de 1,1 milliard de catholiques dans le monde en 2000, seulement 350 millions d'entre eux étaient européens et nord-américains. L'écrasante majorité, 720 millions, vit en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

afrique

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, église catholique, pape françois, ukraine, occident, catholique