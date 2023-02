https://fr.sputniknews.africa/20230206/en-visite-en-en-afrique-le-pape-fustige-les-neocolonialistes-qui-ont-pris-la-voie-de-la-predation-1057838893.html

En visite en Afrique, le pape fustige les "néocolonialistes qui ont pris la voie de la prédation"

L’Afrique doit cesser d’être considérée comme une terre de prédation par les multinationales et les néocolonialistes, estime auprès de Sputnik Afrique un... 06.02.2023, Sputnik Afrique

Durant sa récente visite en République démocratique du Congo, le pape François a mis en garde contre tout effort néocolonialiste sur le continent, estime auprès de Sputnik Afrique Bienvenue Bakumanya directeur général de l'agence congolaise de la presse (ACP)."Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l’Afrique! Cessez d’étouffer l’Afrique: elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser", avait ainsi lancé le pape dans son discours devant les Congolais la semaine dernière.La visite du pape François atteste de son "intérêt particulier" au pays et sa maîtrise des réalités congolaises, estime l’expert.Abritant la plus grande communauté de catholiques en Afrique, la RDC est actuellement déchirée par des conflits militaires sanglants. "Le souverain pontife a montré un intérêt particulier et toujours renouvelé sur la question de la sécurité dans l'Est. Il s'informe régulièrement sur la situation sur le terrain, prie régulièrement pour la paix au Congo", poursuit l’expert.Première tournée en Afrique depuis 1985Du 31 janvier au 4 février a eu lieu la première tournée d'un souverain pontife en Afrique depuis 1985 avec Jean-Paul II. Le pape François s’est rendu en RDC, puis au Soudan du Sud.La visite a vraiment suscité "d'immenses espoirs" de la part des Congolais. Elle signifie d’ailleurs que "les choses ont évolué positivement dans la perception du leadership", car selon Bienvenue Bakumanya, dans le passé, le Vatican "n'était pas en phase" avec les différents dirigeants congolais.

