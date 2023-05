https://fr.sputniknews.africa/20230505/avancee-a-artiomovsk-630-soldats-ukrainiens-tues-la-defense-russe-publie-son-nouveau-bilan-1059064495.html

Avancée à Artiomovsk, 630 soldats ukrainiens tués… La Défense russe publie son nouveau bilan

Ces dernières 24 heures, les militaires russes ont éliminé environ 630 soldats ukrainiens, dont 300 sur l’axe de Donetsk, indique la Défense russe dans son... 05.05.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont poursuivi leur offensive dans la partie ouest de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), ces dernières 24 heures, rapporte le 5 mai le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Des détachements aéroportés leur ont fourni de l’appui, tout en retenant l’ennemi sur les flancs. L’aviation a réalisé sept sorties, alors que l’artillerie a réalisé 69 missions de tirs.L’armée russe a détruit un pont utilisé par les troupes de Kiev pour s’approvisionner en munitions et pour transférer des renforts vers cette ville.Pertes humainesAu total, les pertes ukrainiennes s’élèvent à 630 hommes en ces 24 heures, dont 300 éliminés sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont également perdu jusqu’à 95 militaires sur l’axe de Koupiansk, et jusqu’à 90 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, jusqu’à 65 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 80 autres sur l’axe de Kherson.Quatre groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont également été mis en échec.Armes détruitesLes forces russes ont abattu deux avions ukrainiens d’attaque au sol Su-25 dans la région de Kherson.Trois entrepôts de munitions ont été éliminés dans le Donbass.Parmi les obusiers mis hors service figurent cinq D-30, deux canons automoteurs Akatsiya, un D-20, un Msta-B et deux systèmes d’artillerie de production américaine M777. Un lance-roquettes multiple Grad a aussi été anéanti, tout comme une quinzaine de véhicules blindés.La défense antiaérienne russe a aussi intercepté sept projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, et a abattu 14 drones.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 107 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 123 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 418 avions, 230 hélicoptères et 3.963 drones. Elle a détruit 421 systèmes de défense sol-air, 8.920 chars et autres blindés, 1.095 lance-roquettes multiples, 4.695 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 9.882 autres équipements militaires.

