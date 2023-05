https://fr.sputniknews.africa/20230504/les-troupes-russes-dejouent-des-tentatives-de-contre-attaque-a-artiomovsk-bilan-de-la-defense-1059039303.html

Les troupes russes déjouent des tentatives de contre-attaque à Artiomovsk: bilan de la Défense

En 24 heures, les troupes russes ont réussi à occuper deux autres quartiers d'Artiomovsk (Bakhmout) et à abattre 14 drones et plusieurs roquettes lancés par... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Quatorze drones ukrainiens et neuf projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, Ouragan et Smertch ont été interceptés durant ces dernières 24 heures dans la zone de l'opération militaire spéciale russe, a annoncé ce mercredi le ministère de la Défense du pays en présentant son bilan quotidien. Un dépôt de munitions a également été détruit à Slaviansk et un dépôt de carburant à Kirovograd.Dans la ville stratégique d'Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), les troupes aéroportées ont déjoué les tentatives de Kiev de contre-attaquer.Pertes de Kiev sur les axes principaux:

