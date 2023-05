https://fr.sputniknews.africa/20230504/quels-pays-en-afrique-sont-les-plus-accros-au-cafe-1059044768.html

Quels pays en Afrique sont les plus accros au café?

Dans son récent rapport, l’Organisation internationale du café (OIC) constate une augmentation de la part de l'Afrique dans la production caféière mondiale... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Durant la campagne 2021/2022, l'Afrique a produit 19,13 millions de sacs de 60 kg de café, indique l’Organisation internationale du café (OIC) dans son rapport Coffee report and outlook publié en avril consulté par l'agence Ecofin.Le continent a ainsi porté sa part dans la production mondiale à 11,4% contre 11,3% au cours de la campagne précédente. Pour la campagne 2022/2023, l’OIC prévoit une hausse de 1,4% de la production en Afrique.Pourtant, la quasi-stabilité de la production de café en Afrique cache de fortes disparités entre les pays producteurs. Ainsi, les volumes récoltés ont bondi de 55,9% au Togo, de 41,9% en Côte d’Ivoire et de 35,8% en Guinée et chuté de 34,3% au Cameroun, de 12,5% à Madagascar et de 10% en Ouganda.Hausse de la consommationLe rapport révèle d’autre part que la consommation du café en Afrique a enregistré une hausse de 2,6% durant l’année caféière écoulée, à 12,87 millions de sacs. C'est la Côte d’Ivoire qui a enregistré la plus forte progression de la consommation en glissement annuel (+50%). Elle est suivie par le Cameroun (25,5%), le Maroc (14,7%), l’Afrique du Sud (12,8%), le Nigeria (9,8%) et l’Egypte (9,5%).Or, les plus grands consommateurs de café sur le continent sont l’Ethiopie, suivie par l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie. Ces six pays représentent ensemble près de 75% du volume total consommé sur le continent africain.

