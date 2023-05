L'Allemagne confirme le retrait de ses troupes du Mali d'ici mai 2024

https://fr.sputniknews.africa/20230504/lallemagne-confirme-le-retrait-de-ses-troupes-du-mali-dici-mai-2024-1059022833.html

Le gouvernement allemand a entériné mercredi le retrait d'ici mai 2024 de ses troupes engagées dans la mission de casques bleus Minusma au Mali en raison des... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Réuni en conseil des ministres, le gouvernement d'Olaf Scholz a confirmé dans un communiqué que les soldats allemands de la Bundeswehr quitteraient progressivement le pays dans les douze mois à venir. Cette décision de retrait du Mali avait été annoncée par Berlin fin 2022. Berlin considère que les conditions ne sont plus remplies pour continuer à participer à la Minusma, à laquelle l'Allemagne participe depuis 2013. Le Mali est en proie à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes depuis le déclenchement de rébellions dans le nord du pays en 2012.Avec un millier de soldats environ, l'Allemagne est le plus important contributeur occidental à la difficile mission de l'Onu d'aide à la stabilisation de ce pays. C'est pourquoi Berlin entend rester dans la région du Sahel, et réorienter son engagement dans les domaines de la sécurité au Niger, en Mauritanie et dans les Etats du Golfe de Guinée, a-t-elle indiqué. Pour maintenir la pression sur les groupes jihadistes actifs dans la région du Sahel, plusieurs pays souhaitent renforcer la coopération en particulier avec le Niger, considéré comme un partenaire plus fiable que le Mali. Le gouvernement allemand a décidé en avril d'envoyer dans ce pays 60 soldats pour participer à une nouvelle mission menée par l'Union Européenne. La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés au Mali, est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, 185 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.

