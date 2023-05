https://fr.sputniknews.africa/20230504/attaques-de-drones-contre-le-kremlin-les-coupables-seront-retrouves-et-punis-selon-moscou-1059028801.html

Moscou: Washington se tient derrière la récente attaque ukrainienne de drones contre le Kremlin

Ce sont les États-Unis qui sont derrière la décision d'attaquer le Kremlin avec des drones, affirme le porte-parole de la présidence russe. Tous les... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Tous les responsables des frappes réalisées la veille contre le Kremlin de Moscou seront retrouvés, un châtiment sévère et inévitable les attend, a déclaré ce jeudi la diplomatie russe.Le ministère a fermement condamné "les tentatives d'attentats perpétrées dans la nuit du 2 au 3 mai contre le Kremlin de Moscou à l'aide de drones". Il n'y a pas de doutes quant à l'auteur de cette attaque, qui est "le régime de Kiev", selon lui.Une attaque "particulièrement cynique"La diplomatie russe qualifie de "particulièrement cynique" la réalisation de cette attaque la veille du jour de la Victoire (de 1945), célébré à Moscou avec un défilé militaire sur la place Rouge en face du Kremlin. Il s'agit de l'une des principales fêtes nationales. D'anciens combattants de la guerre contre l'Allemagne nazie participent d'habitude aux festivités sur la place Rouge.Le Kremlin de Moscou sert également de résidence au Président de la Fédération de Russie, a-t-elle rappelé.Le régime de Kiev avait déjà perpétré d'autres actes "terroristes" contre des ouvrages d'infrastructure civile mais aussi contre la population, souligne le communiqué. Il s'agit notamment de l'explosion du pont de Crimée le 8 octobre 2022, de frappes sur des sites non militaires dans la région russe de Briansk, de Belgorod et de Rostov-sur-le-Don, de "nombreux actes de sabotage".

