Tronçonneuse, incendie en tribune: un match de la Ligue des champions d’Afrique vire au cauchemar

Des supporters ont complétement pété les plombs lors d’une rencontre entre l’Espérance de Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie, à Tunis. Des violents... 03.05.2023, Sputnik Afrique

Mais quelle mouche a piqué les supporters de l’Espérance de Tunis et de la Jeunesse sportive de Kabylie? Un match opposant les deux équipes a été le théâtre de graves dérives à Tunis, pour le compte de la Ligue des champions d’Afrique, rapporte la radio Mosaïque.Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre en plein stade, après notamment que des supporters de l’Espérance ont tenté d’entrer sur la pelouse en fin de première période. Le chaos s’est alors installé sur les abords de la pelouse. Un incendie a même fini par se déclarer dans un couloir d’accès au stade olympique de Radès.Encore plus effarant: un supporter a été aperçu en possession d’une tronçonneuse, comme le montre les images relayés par Algérie Football Média. Il semble vouloir s’en servir pour trancher les grilles en métal séparant les tribunes du terrain. Qu’un tel objet ait pu franchir les contrôles à l’entrée du stade laisse songeur…Ces échauffourées ont finalement retardé le coup d’envoi de la seconde période de 40 minutes. Le jeu a néanmoins pu reprendre, avec des tribunes quasiment vides du côté de l’Espérance. Le club tunisien a finalement emporté sur la plus petite des marges (1-0) et s’est qualifié pour les demi-finales.Pas arrêté à temps?La querelle risque cependant de faire long feu, puisque la Jeunesse sportive de Kabylie veut désormais porter l’affaire devant la Confédération africaine de football (CAF). Le club algérien a en effet demandé un arrêt du match face aux incidents, ce qui aurait été refusé par les officiels.Ces violences rappellent celles qui avaient émaillé les stades européens à l’automne 2021, notamment en France. Plusieurs matchs avaient ainsi vu des affrontements entre supporters. Certains joueurs avaient même été visés par des projectiles venus des tribunes, comme le capitaine marseillais Dimitri Payet ou la star brésilienne du PSG Neymar.

