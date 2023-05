L’Europe bientôt déchirée par la pénurie d’une ressource vitale

https://fr.sputniknews.africa/20230503/leurope-bientot-dechiree-par-la-penurie-dune-ressource-vitale--1059002414.html

La sécheresse s’est installée en avril sur plus d’un quart du continent européen, dont de nombreux pays se préparent à une répétition, voire pire, du très sec été dernier, rapporte Politico.La gestion de l'eau - et le choix des personnes qui y ont accès - devient un enjeu politique sur l’ensemble du continent.Un déficit accumuléSelon une étude de l’Université technique de Graz réalisée avec l’utilisation de données satellitaires, l’Europe connaît une grave sécheresse depuis des années. Sur tout le continent, les niveaux des eaux souterraines sont constamment bas depuis 2018, même si les événements météorologiques extrêmes avec inondations donnent temporairement une image différente.La hausse des températures rend difficile de combler ce déficit, laissant le continent coincé dans un cycle dangereux où l'eau devient de plus en plus rare.Pour sortir du cercle vicieux qui consiste à commencer chaque année avec un important déficit d'eau souterraine, l’Europe aura besoin de près d'une décennie d'années de fortes précipitations, signale Politico en se référant à des experts.Prévisions pessimistesL'une des rares projections à long terme, les prévisions du service météorologique allemand pour les années 2020, prédit cependant qu’il y aura moins de précipitations pendant une grande partie de la décennie.Dans le sud de l'Allemagne, les litiges relatifs à l'eau ont doublé au cours des deux dernières décennies.En France, les tensions entre écologistes et agriculteurs à propos de la construction de réservoirs d'eau le mois dernier ont déclenché de violents affrontements. Ces réservoirs sont destinés à aider les agriculteurs à faire face à la sécheresse estivale en pompant les eaux souterraines en hiver qui peuvent ensuite être utilisées pour l'irrigation en été, mais les groupes écologistes affirment que le secteur devrait prendre des mesures pour réduire sa consommation d'eau.Pire encore, les glaciers et la couverture neigeuse de l'Europe rétrécissent rapidement grâce à la hausse des températures, privant les grands fleuves comme le Rhin, le Danube, le Rhône ou le Pô d'un approvisionnement vital.

