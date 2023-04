https://fr.sputniknews.africa/20230403/la-tunisie-introduit-un-systeme-de-quotas-pour-leau-potable--1058390387.html

La Tunisie introduit un système de quotas pour l'eau potable

Du fait d’une sécheresse prolongée, le ministère tunisien de l'Agriculture a publié un décret restreignant l'utilisation de l'eau potable à des fins agricoles... 03.04.2023, Sputnik Afrique

Des restrictions dans l’approvisionnement et l’utilisation de l’eau potable ont été instaurées en Tunisie, touchée par la sécheresse, pour préserver les faibles réserves de ses barrages. Cette annonce a été faite le 31 mars par les autorités locales.La mesure concerne l’agriculture et les particuliers du pays.Selon un communiqué publié par le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, il est interdit jusqu’à fin septembre d’utiliser l’eau potable dans l’irrigation agricole et les espaces verts, le nettoyage des rues et des espaces publics.En cause: "la fréquence des années de sécheresse, ce qui a eu un impact négatif sur les réserves des barrages au point d’atteindre un niveau (de faiblesse) sans précédent".Pour la population, l’approvisionnement en eau potable sera également rationné sur certaines tranches horaires et selon un système de roulement.Des niveaux de remplissage alarmantsLa Tunisie connaît une grave crise de sécheresse avec des précipitations en baisse. D’après les données officielles, les niveaux de certains réservoirs sont inférieurs à 15%, dans un pays dont l'économie dépend principalement de l'agriculture.Récemment, les agriculteurs tunisiens ont tiré la sonnette d’alarme. Selon l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), la nouvelle saison dans les régions céréalières risque d’être difficile cette année vu la sécheresse. La récolte devrait être inférieure d’un tiers à la précédente.

