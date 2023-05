https://fr.sputniknews.africa/20230503/lafrique-du-sud-trouve-une-astuce-pour-que-poutine-puisse-se-rendre-au-sommet-des-brics-1059009966.html

L’Afrique du Sud trouve une astuce pour que Poutine puisse se rendre au sommet des BRICS

Nouvel manche dans le bras de fer qui oppose l’Afrique du Sud à la Cour pénale internationale (CPI).Le pays, qui accueillera le sommet des BRICS en août et souhaiterait y voir participer Vladimir Poutine lequel est sous mandat d’arrêt, songe à une extension de l’immunité diplomatique. Une immunité qui pourrait désormais s’étendre aux chefs d’États, comme l’a expliqué le ministre sud-africain de la Justice Ronald Lamola.Multiples rebondissementsL’imbroglio entre Pretoria et la CPI avait débuté fin avril. L’Afrique du Sud, membre de l’institution est en effet tenue d’arrêter Vladimir Poutine si celui-ci se présente sur son territoire; puisque le dirigeant russe est sous le coup d’un mandat d’arrêt. Mais l’idée a fait sourire du côté du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC). "Poutine peut venir à tout moment dans ce pays", avait ainsi déclaré le secrétaire général de l'ANC Fikile Mbalula.Le mouvement a même lancé l’hypothèse d’une sortie de l’Afrique du Sud de la CPI comme l’avait annoncé le Président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce dernier avait finalement rétropédalé, assurant que le pays arc-en-ciel resterait dans l’organisation et qu’il s’agissait là d’une erreur de communication.L’Afrique du Sud tient cependant à ce que le Président russe prenne part aux travaux des BRICS et explore d’autres pistes. L’idée d’un sommet tenu à la fois en présentiel et en ligne a ainsi été avancée, ce qui permettrait à Vladimir Poutine de participer aux débats sans quitter le territoire russe.Ce n’est pas la première fois que Pretoria se prend ainsi le chou à cause des décisions de la CPI. L’Afrique du Sud avait déjà envisagé de quitter l’organisation en 2016, ne souhaitant pas arrêter le Président soudanais Omar el-Béchir, lui aussi visé par un mandat d’arrêt de la Cour.La CPI a émis un mandat d’arrêt contre le Président russe Vladimir Poutine le 17 mars, l’accusant de "déportation d’enfants", suite aux déplacements de jeunes ukrainiens mis à l’abri des bombardements et exfiltrés des zones de combats.

