Le FC Nantes vire un jeune Algérien pour avoir participé à la CAN U17

Younes Benali, un jeune espoir du FC Nantes, a vu son contrat résilié pour avoir participé à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans sans l’accord du club. 02.05.2023, Sputnik Afrique

Le FC Nantes vole décidément de controverse en controverse ces dernières semaines. Après avoir créé la polémique à propos des joueurs pratiquant le ramadan, le club français vient de mettre à la porte son jeune espoir algérien Younes Benali, rapporte L’Équipe.Le milieu de terrain de 16 ans avait en effet choisi de rejoindre sa sélection pour participer à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans (CAN U17). Une décision prise sans l’accord du club, d’après la direction, qui a finalement abouti à une résiliation de contrat.Les Canaris ont notamment fait valoir que cette Coupe d’Afrique ne faisait pas partie du calendrier FIFA et que son effectif jeune est déjà limité. Le joueur, lui, affirme avoir tout fait dans les règles et a fait part de sa fierté de représenter la sélection algérienne.Younes Benali a notamment été titulaire avec les jeunes Fennecs lors de leur première rencontre contre la Somalie (2-0). Les Algériens U17, demi-finalistes en 2009, rencontreront ensuite le Sénégal puis le Congo. La compétition a son importance, puisque les quatre demi-finalistes se qualifieront pour la prochaine Coupe du monde U17.Nantes n’en rate pas uneCette nouvelle polémique éclate alors que le FC Nantes vit des heures difficiles. Giflé par Toulouse en finale de la Coupe de France (5-1), le club a aussi créé la controverse dans son traitement des joueurs musulmans. L’entraîneur Antoine Kombouaré a ainsi assumé de ne pas aligner son latéral algérien Jaouen Hadjam le 2 avril dernier, car il refusait de briser le jeûne du Ramdan.Une position tranchée, à l’inverse de ce qui se fait désormais dans d’autres pays. Fin mars, la puissante ligue de football britannique avait par exemple autorisé leurs joueurs musulmans à faire une pause durant les matchs pour se sustenter.

