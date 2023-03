https://fr.sputniknews.africa/20230312/un-joueur-franco-algerien-convoque-a-la-fois-par-lalgerie-et-la-france-1058174050.html

Un joueur franco-algérien convoqué à la fois par l'Algérie et la France

Fait rare, un joueur de foot franco-algérien évoluant en première ligue française a reçu une double convocation venant des sélections française et algérienne...

Un jeune footballeur franco-algérien, Jaouen Hadjam, a reçu deux pré-convocations à la fois. Le latéral gauche de 19 ans est courtisé par Sylvain Ripoll, sélectionneur de l’équipe de France espoir (U21) et par Djamel Belmadi, sélectionneur de l’équipe A d’Algérie, a relaté Footmercato.Jaouen Hadjam, qui évolue au FC Nantes, a déjà joué dans l’équipe nationale de France des moins de 19 ans (U19), rappelle le média d’actualité sportive.Un début de parcours impressionnantNatif de Nantes, ville de l’ouest de la France, d’origine algérienne, Jaouen Hadjam fait ses débuts en tant que professionnel avec le Paris FC en août 2022.Courtisé par un club italien, il a rejoint le FC Nantes en janvier 2023 pour un contrat de quatre ans.M.Hadjam, qui dispute son dixième match avec les Canaris ce dimanche 12 mars, a déjà commencé à se faire une place dans l’équipe, avec des prestations qui ne sont pas passées inaperçues.Des binationaux en renfortSelon le site d’information algérien Tout sur l’Algérie (TSA), le sélectionneur des Fennecs aurait entrepris un projet pour leur redonner du sang neufs, avec dans le viseur les binationaux qui évoluent dans les championnats européens.Le jeune joueur convient bien au projet de reconstruction de l’équipe algérienne. Celle-ci a été lancée après le double échec des éliminations au premier tour de la CAN 2021, en janvier 2022, et des barrages du Mondial 2022 (en mars 2022), note TSA.Si le latéral gauche nantais accepte de devenir un Fennec, il pourra participer à ses premiers matchs dès le mois de mars. La double confrontation entre l’Algérie et le Niger en éliminatoires de la CAN 2023, décalée en 2024, est programmée pour le 23 mars à Alger et le 27 mars à Tunis, précise le site algérien.Selon TSA, le latéral gauche de Wolverhampton (Premier League, Angleterre) Rayan Ait Nouri aurait déjà donné son accord et changé sa nationalité sportive pour jouer avec l’Algérie. Mitchell Weiser, latéral droit du Werder Breme (Allemagne), aurait aussi exprimé son désir de porter les couleurs algériennes.

