Des frappes russes détruisent des stocks préparés pour la contre-offensive ukrainienne

01.05.2023

Les forces russes ont mené des frappes contre des infrastructures ferroviaires et des entrepôts à Pavlograd, dans la région de Dnepropetrovsk, destinés à la contre-offensive ukrainienne, a déclaré Vladimir Rogov, chef du mouvement Ensemble avec la Russie.Les informations sur des explosions dans la ville ont été confirmées par les autorités sans fournir de détails.Un incendie et une entreprise endommagéeLe maire de Pavlograd Anatoli Verchyna a précisé qu’un incendie s’était déclaré dans l’endroit impacté.Le chef de l’administration militaire de la région de Dniepropetrovsk Sergueï Lyssak a fait savoir qu’une entreprise industrielle avait été endommagée à Pavlograd.Cette nuit, l’alerte aérienne a été déclenchée sur l’ensemble du territoire ukrainien, selon les données en ligne du ministère de la Transformation numérique.Selon la chaîne de télévision ukrainienne TSN, des explosions ont été recensées dans la région de Dniepropetrovsk, ainsi qu’à Kiev et dans sa région.

