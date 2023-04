https://fr.sputniknews.africa/20230423/quels-risques-recele-la-contre-offensive-pronee-par-kiev-1058793786.html

Quels risques recèle la contre-offensive prônée par Kiev

Quels risques recèle la contre-offensive prônée par Kiev

On ne sait pas quand ni où, mais bientôt l'Ukraine lancera sa contre-offensive planifiée de longue date. Cependant les troupes ukrainiennes risquent de se... 23.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-23T08:54+0200

2023-04-23T08:54+0200

2023-04-23T08:54+0200

donbass. opération russe

ukraine

offensive

encerclement

risques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/13/1058709519_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d51b312b6036085e05105e7c4644e6af.jpg

La contre-offensive planifiée par les autorités ukrainiennes recèle de grands risques, relate l’hebdomadaire britannique The Economist.Et de conclure: "L'Ukraine et ses partenaires occidentaux doivent donc se préparer à la possibilité que la contre-offensive ne rapporte que des gains marginaux, voire pire."Une offensive déjà en cours?Le Premier ministre ukrainien Denis Chmygal avait déclaré début avril que la contre-offensive ukrainienne pourrait débuter en été. La vice-ministre ukrainienne de la Défense Anna Maliar a cependant fait savoir dernièrement qu’une contre-offensive était déjà en cours sur quatre axes dans le Donbass.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait précédemment annoncé que toute déclaration ukrainienne relative à la contre-offensive était suivie et prise en compte par les militaires russes lors de l’opération en Ukraine.Selon l’ancien chef adjoint des forces de la république populaire de Lougansk (RPL) Vitaly Kisselev l’Ukraine pourrait lancer dans un avenir proche des attaques dans cinq ou six directions, notamment vers la Crimée.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, offensive, encerclement, risques