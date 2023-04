https://fr.sputniknews.africa/20230430/riche-libre-et-collective-lafrique-vibre-a-loccasion-de-la-journee-internationale-du-jazz-1058937593.html

"Riche, libre et collective": l’Afrique vibre à l’occasion de la journée internationale du jazz

Le jazz reste un symbole de diversité et d’échanges interculturels, qui a pour vocation de rassembler l’Afrique et ses diasporas. Interrogées par Sputnik... 30.04.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

musiciens

jazz

musique

unesco

mali

sénégal

burkina faso

maroc

Initiée par l'UNESCO, la journée du 30 avril est consacrée à la célébration du jazz et à son rôle d'unification des peuples du monde entier. À cette occasion, Sputnik Afrique essaie de montrer la diversité et la richesse de cette musique en Afrique à travers le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud."Riche, libre et collective"L’Afrique est "la source des musiques de jazz" et "un continent des musiques acoustiques", considère-t-il. "Le jazz s'est beaucoup inspiré de la musique africaine et donc pour nous, c'est un des moments très importants", développe ce fondateur du festival Visa for Music, qui donne une place importante au jazz. L’événement a lieu chaque année à Rabat et accueille 1.000-1.200 personnes"Né en Afrique"Presque tous les artistes interrogés par Sputnik font part du lien intime entre le jazz et les traditions africaines. L’interprète sénégalaise Mariaa Siga ne fait pas l’exception:Elle met en avance la diversité qu’apporte le jazz: "Je me suis dit que j’allais rester ouverte aux autres cultures du monde entier, essayer de fusionner justement la musique, la culture de chez moi, le Sénégal, particulièrement ma région, la Casamance, et essayer de fusionner ça à d'autres sonorités dont le jazz, le blues, le l'afro et même le traditionnel de chez moi. Donc c'est vraiment diversifié".Surmonter les préjugés"Je pense que toutes les musiques ont un peu une inspiration jazzy en Afrique", avance Nabalüm, chanteuse burkinabé évoluant dans le style afro-soul.Au Burkina Faso, le jazz n'est pas une musique populaire, constate-t-elle:Les jeunes écoutent actuellement plus de l'afrobeat, donc les chanteurs essaient de faire un mélange avec sans se soucier des musiques traditionnelles, déplore-t-elle."Musique qui unifie les peuples"Le jazz "signifie pour nous, Africains, l'unité ", avance Mariam Koné, chanteuse malienne.Globalement, le jazz au Mali est apprécié par un public restreint, selon elle. "Mais quand même il y a deux festivals de jazz à Bamako, donc ça veut dire que ça a de l’impact, ce n'est pas très populaire, mais c'est important pour beaucoup de Maliens".Actuellement, la musique la plus écoutée au Mali est la pop mandingue (la musique malienne métissée avec de la pop musique européenne ou l'afrobeat), les musiques urbaines en général.Le jazz comme une "encyclopédie en soi"Les musiciens africains ont toujours respecté l'histoire du jazz et se sont inspirés de la façon dont diverses grands musiciens de différentes époques se sont exprimés à travers leurs improvisations, lance Pilani Bubu , chanteuse et présentatrice sud-africaine.À cet égard, a-t-elle noté que la musique de jazz traditionnelle sert "d'encyclopédie en soi", et de plateforme pour mettre en valeur les différentes cultures. Les racines du jazz sont très appréciées, mais chaque musicien et chaque nation apporte sa propre touche originale, selon elle.

