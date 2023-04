https://fr.sputniknews.africa/20230429/un-lance-roquettes-russe-grad-aneantit-lartillerie-ukrainienne-a-3-km-de-la-zone-de-contact---video-1058921116.html

Un lance-roquettes russe Grad anéantit l’artillerie ukrainienne à 3 km de la zone de contact - vidéo

Un lance-roquettes russe Grad anéantit l’artillerie ukrainienne à 3 km de la zone de contact - vidéo

Un soldat russe a confié auprès de Sputnik que l'artillerie de l’armée de Kiev était contrainte de se placer près de la ligne de front à cause de l’avancée des... 29.04.2023, Sputnik Afrique

En raison d’une offensive des forces russes, l’artillerie ukrainienne est obligée de se positionner près de la ligne de contact. En résultat, les armements ennemis sont faciles à repérer, malgré leurs tentatives de camouflage, a déclaré à Sputnik un militaire d’une unité de lance-roquettes.Dans une vidéo, à la disposition de l’agence, une pièce d’artillerie de l’armée de Kiev a été détruite dans la direction d’Avdeïevka.Selon le soldat, l’arme a été anéantie à seulement trois kilomètres de la ligne de contact par un lance-roquettes multiple Grad.L'un des principaux bastionsAvdeïevka est l'un des principaux bastions en république populaire de Donetsk (RPD). De là, les forces ukrainiennes bombardent constamment les bâtiments résidentiels de la région. Les troupes de Kiev disposent de voies de ravitaillement et le commandement peut ainsi y envoyer des renforts, expliquait plus tôt Denis Pouchiline, le chef par intérim de la RPD.Les autorités et l'armée ukrainiennes ont déclaré à plusieurs reprises que la ville était sur le point d'être encerclée par les troupes russes.

