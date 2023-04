https://fr.sputniknews.africa/20230420/des-lrm-grad-russes-aneantissent-des-positions-ennemies-en-ukraine---video-1058717521.html

Des LRM Grad russes anéantissent des positions ennemies en Ukraine - vidéo

Une vidéo partagée par la Défense russe présente des lance-roquettes multiples Grad en pleine action en Ukraine. Les engins visent et éliminent des positions... 20.04.2023

Les artilleurs russes continuent de frapper les batteries d'artillerie de l’armée de Kiev, de détruire les défenses camouflées et les points de contrôle ainsi que d’anéantir du matériel militaire de l’ennemi.Ce 20 avril, le ministère russe de la Défense a diffusé une séquence montrant le fonctionnement de lance-roquettes multiples Grad dans une zone de l’opération spéciale.Cette artillerie est aussi utilisée pour effectuer des tirs de barrage sur les itinéraires de retraite ou d’une offensive possible de l’ennemi.Selon l’institution, la précision du guidage joue un rôle important dans les frappes et ce sont des drones qui aident à y parvenir.Ces dispositifs recueillent les données et les transmettent rapidement à des quartiers généraux et à des commandants de batteries d’artillerie.

