https://fr.sputniknews.africa/20230429/la-cedeao-condamne-les-attaques-laches-et-barbares-contre-des-civils-dans-le-nord-du-burkina-faso-1058933037.html

La CEDEAO condamne les "attaques lâches et barbares" contre des civils dans le nord du Burkina Faso

La CEDEAO condamne les "attaques lâches et barbares" contre des civils dans le nord du Burkina Faso

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), dont le Burkina Faso fait partie, a condamné l’attaque contre des populations civiles du... 29.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-29T13:11+0200

2023-04-29T13:11+0200

2023-04-29T13:17+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

génocide

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

massacre

lutte antiterroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/18/1058816136_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_753dea3099ce4c7ea691158cb8b7f93d.jpg

Les réactions se multiplient suite à l’attaque du village de Karma, dans le nord du Burkina Faso.Le ciblage des communautés peut être traité comme un génocide, selon les dispositions de la Cour pénale internationale (CPI), rappelle l’organisation.Quant à Umaro Sissoco Embaló, président de la CEDEAO, il a qualifié le drame de "génocide". "Les responsables de ces tueries seront identifiés et jugés par la Cour Pénale Internationale", a-t-il écrit le 27 avril sur Twitter.Hommes en tenues des forces armées burkinabèL’attaque a eu lieu le 21 avril. Selon le communiqué du gouvernement du Burkina Faso, publié le 27 avril, les habitants de Karma "ont été la cible d’hommes armés habillés dans des tenues des forces armées burkinabè [qui] auraient ainsi massacré et pillé (leurs) biens".Une soixantaine de personnes auraient été tuées, a révélé le 23 avril Lamine Kaboré, procureur du Faso près du tribunal de grande instance d’Ouahigouya. L’enquête a été ouverte.Les circonstances du drame "ne sont pas encore élucidées", ont indiqué les autorités. En évoquant "cette guerre injuste que nous imposent les groupes armés terroristes", le gouvernement a condamné "ces actes ignobles et barbares".

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, génocide, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), massacre, lutte antiterroriste