Il agresse un Marocain près de Barcelone et lui arrache une phalange du doigt

Il agresse un Marocain près de Barcelone et lui arrache une phalange du doigt

Un homme a été condamné à 7 ans de prison pour l’agression violente d’un Marocain et de son fils près de Barcelone. L’agresseur a insulté la victime en raison... 29.04.2023, Sputnik Afrique

Un tribunal de Barcelone a rendu un jugement à l’encontre d’un homme qui a insulté et mordu un homme d’origine marocaine et a assené des coups à son fils, écrit Bladi.net. L’agresseur a été condamné à 7 ans de prison.Les faits se sont produits le 13 février 2021 à Badalona, près de Barcelone. À la sortie d’un salon de coiffure, le Marocain et son fils ont été abordés par l’homme, qui a proféré des insultes racistes à leur encontre, selon le ministère public. Suite à l’altercation, il a frappé le père et a mordu l’un de ses doigts jusqu’à en sectionner une phalange, en plus de donner plusieurs coups à la tête du fils.L’individu l’a traité de "sale Maure" et lui a également dit de "rentrer dans son pays".En plus de la peine de prison, la cour a obligé à l’agresseur à verser 12.499 euros et 3.600 euros au Marocain et son fils. Un éloignement de cinq et sept ans à l’égard des victimes a également été imposé.

