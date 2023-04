https://fr.sputniknews.africa/20230429/ces-banques-dans-le-top-30-des-plus-grandes-en-afrique-et-au-moyen-orient-en-termes-dactifs-1058937815.html

Ces banques dans le top 30 des plus grandes en Afrique et au Moyen-Orient en termes d’actifs

Sept banques africaines figurent dans la liste des 30 plus grandes institutions de la région Afrique et Moyen-Orient en termes d’actifs, présentée par... 29.04.2023, Sputnik Afrique

Le top 30 des plus grandes banques de la région Afrique et Moyen-Orient par le total des actifs a été publié le 26 avril par la société d’analyse financière S&P Global.Sept institutions bancaires africaines y sont présentées. Plus concrètement, la National Bank of Egypt, première banque d’Afrique dans le classement, arrive à la 7e position avec des actifs de 193,53 milliards de dollars. Le géant bancaire sud-africain Standard Bank Group occupe la 9e place (169,63 milliards de dollars).En outre, un autre établissement d’Afrique du Sud, First Rand, se positionne 12eavec des actifs de 126,05 milliards de dollars. La 16e place est occupée par la banque égyptienne Bank Misr (114,22 milliards de dollars), les 18e et 23eplaces par respectivement les sud-africaines Absa Group (105, 47 milliards de dollars) et Nedbank Group (73,70 milliards). Il y a aussi une banque du Maroc, Attijariwafa Bank, qui s’est classée 26e avec 60,34 milliards de dollars.Selon la source, les actifs des banques au 31 décembre ont été pris en compte pour la réalisation de ce classement. Ces données ont été ajustées pour considérer des fusions, des acquisitions et des opérations de cessions en cours.Top 3 des institutionsLe top 30 est dominé par les banques saoudiennes, émiraties et israéliennes.Les trois premières places sont occupées par la Qatar National Bank (323,56 milliards de dollars), qui est suivie de l’émiratie First Abu Dhabi Bank (302,22 milliards) et la banque saoudienne Saudi National Bank (250,80 milliards).

