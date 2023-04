https://fr.sputniknews.africa/20230428/une-deuxieme-mort-en-deux-jours-au-rallye-morocco-desert-challenge-1058910797.html

Une deuxième mort en deux jours au rallye Morocco Desert Challenge

Un jour après le décès du Français Laurent Lichtleuchter; le Néerlandais Bram van der Wouden a aussi trouvé la mort lors du rallye Morocco Desert Challenge. 28.04.2023, Sputnik Afrique

Le pilote de moto néerlandais Bram van der Wouden, 48 ans, est décédé le 28 avril lors du rallye Morocco Desert Challenge (MDC), devenant ainsi le deuxième participant à trouver la mort au cours des deux derniers jours, selon le site Internet de la compétition.Selon les organisateurs, c'était le premier Morocco Desert Challenge pour Bram dan der Wouden qui concourait dans la catégorie Malle Moto.L'organisateur Gert Duson et toute la famille MDC ont adressé leurs plus sincères condoléances à l’épouse du pilote et à ses filles.Une tragédie après une autreLe 26 avril, le copilote français du buggy Polaris #237 Laurent Lichtleuchter, 46 ans, est décédé lors de la quatrième étape du MDC. Le véhicule des Français a été percuté par un autre véhicule dont le pilote était aveuglé par la poussière.À la suite de l'accident, le Polaris s’est désagrégé et a pris feu. Le pilote Patrice Garrouste, souffrant d’importantes brûlures, a réussi à s’extraire de l’habitacle. Il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère pour y être soigné, mais M.Lichtleuchter est décédé sur le coup.Suite à ce drame, l'équipe Xtreme Plus, qui engageait également un autre buggy Polaris pour les Italiens Dario et Aldo De Lorenzo, a décidé de ne pas poursuivre la course.Rallye Morocco Desert ChallengeLe Morocco Desert Challenge, qui portait d’abord le nom de Libya Rally, est un rallye-raid annuel. Organisé d’abord en Libye et en Tunisie, il est arrivé au Maroc en 2013.Selon ses organisateurs, "il offre aussi quelque chose de vraiment unique: 0 kilomètre de liaison entre le départ de la première spéciale et l'arrivée de la dernière […], soit pas de liaison, seulement une pure expérience de rallye". En 2016, le rallye a été le premier du genre à traverser littéralement le Maroc, avec le départ sur la côte Atlantique à Agadir et la Plage blanche et au bord de la Méditerranée à Saïdia.En 2017, le rallye-raid a vu son nom remplacé par un nouveau plus approprié: le Morocco Desert Challenge. La compétition n’a pas été

