L’Afrique en rythme: «ne pas se déraciner, mais aussi s’ouvrir au monde» avec la musique

"Les musiciens africains se sont imposés parmi les plus talentueux. Et cela a permis de véhiculer et de nourrir le jazz en apportant une musique beaucoup plus poétique, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante", indique Brahim El Mazned, acteur culturel marocain. Il ne faut pas être "limité à une vision d’un jazz occidental. En Afrique, on peut faire du jazz avec des instruments traditionnels", ajoute-t-il."Certains activistes de tout temps, en Afrique et dans le monde entier, ont utilisé le jazz pour son sens de l'improvisation et pour la liberté qu'il offre de s'exprimer", affirme Pilani Bubu, chanteuse sud-africaine. "La journée internationale du jazz est donc une sorte de fil conducteur de l'histoire qui démontre la liberté d'expression dans le genre, qu’il s'agisse de l'improvisation, de la fusion et tout le reste."Retrouvez également dans cette émission:- Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire de RDC, sur l’intérêt croissant des Congolais pour les études en Russie.- Mokhtar Saïd Mediouni, ex-colonel de l’armée de l’air algérienne sur la baisse des dépenses militaires en Afrique.- Jacques-Marie Bourget, journaliste français, sur l’enquête ouverte par la Russie contre deux mercenaires français en Ukraine.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Le Mali veut récupérer sa place de premier producteur africain de coton.- Vladimir Poutine a promis des mesures de rétorsion en cas de saisie d’avoirs russes à l’étranger.- La Chine enverra à Kiev un émissaire pour discuter du règlement du conflit ukrainien.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

