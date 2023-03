https://fr.sputniknews.africa/20230325/lafrique-a-trouve-les-meilleures-formes-de-musique-dit-lauteur-dune-lettre-a-la-russie-1058313857.html

L'Afrique a "trouvé les meilleures formes de musique", dit l'auteur d'"Une lettre à la Russie"

L'Afrique a "trouvé les meilleures formes de musique", dit l'auteur d'"Une lettre à la Russie"

La Journée mondiale de la poésie a été l'occasion de se rappeler le rôle de celle-ci dans la vie humaine. Zolani Mkiva, parlementaire sud-africain, en est une... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Le 21 mars a été célébrée la Journée mondiale de la poésie. À cette occasion, Sputnik a parlé à Zolani Mkiva, membre du Parlement de l'Afrique du Sud, mais aussi poète.Pour l'artiste, la Journée mondiale de la poésie est "très importante", car la poésie"traverse tous les secteurs de la société, elle unit les gens, elle exprime l'amour, elle met en quelque sorte dans l'équation la nécessité pour les gens de vivre harmonieusement".Il a commencé à faire de la poésie quand il était "encore très, très jeune, à l'âge de huit ans","à une époque où l'Afrique du Sud était encore sous le joug de l'oppression de l'apartheid", dit-il. "Poète traditionnel oral", il faisait alors "une poésie contestataire et une poésie qui appelle à la liberté".Le poète dit avoir notamment eu l'habitude de "relier notre lutte au mouvement de solidarité des pays comme l'Union des républiques socialistes soviétiques", ainsi que les communautés qui réclamaient que l'Afrique du Sud soit libérée du régime colonial de l'apartheid."Une merveilleuse combinaison"Mais parallèlement, Zolani Mkiva fait aussi de la politique. Pour lui, "c'est une merveilleuse combinaison". Il dit utiliser son opinion "pour articuler les points de vue, les aspirations et les attentes de mon peuple" et se considérer "comme le leader d'une communauté et un leader de la société".Sauver la tradition grâce à la technologieÀ l'ère des technologies, il convient d'utiliser "à notre avantage" ces instruments, a en outre estimé l'artiste."Je pense que la tradition orale doit profiter de la technologie", dit le poète. La technologie peut en effet aider à enregistrer et à conserver ainsi la tradition orale, importante pour les pays africains. "Je pense que si nous l'utilisons prudemment et de manière optimale, nous en bénéficierons plus que toute autre région du monde"."Il n'y a que l'Afrique qui a cela", vante-t-il concernant la danse africaine. Et "ces performances devraient être enregistrées". "Elles sont très mystiques et ne sont que l'apanage de l'Afrique".

