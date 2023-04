https://fr.sputniknews.africa/20230428/la-finlande-restitue-a-la-namibie-des-fragments-dune-pierre-sacree-voles-a-lepoque-coloniale-1058917586.html

La Finlande restitue à la Namibie des fragments d’une pierre sacrée volés à l’époque coloniale

La Finlande restitue à la Namibie des fragments d’une pierre sacrée volés à l’époque coloniale

Le Musée national de Finlande a remis à Windhoek les fragments d’unepierre sacrée volés par un missionnaire finlandais, en 1886 dans le nord de la Namibie. La... 28.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-28T21:15+0200

2023-04-28T21:15+0200

2023-04-28T21:15+0200

vol

namibie

finlande

angleterre

nigeria

irlande

égypte antique

egypte

algérie

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/03/1044871323_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8d20df1cb66aafa645578a5df3abbd9e.jpg

La cérémonie de restitution par Helsinki de deux fragments d’une pierre sacrée namibienne emportés par un missionnaire finlandais au XIXe siècle, s’est tenue le 27 avril, à Windhoek dans le cadre de la visite d’État du Président finlandais Sauli Niinistö en Namibie, relatent les médias.Le vice-ministre finlandais des Affaires étrangères, Jukka Salovaara, a remis les fragments à la ministre namibienne de l'Éducation, des Arts et de la Culture, Anna Nghipondoka.Les négociations pour la restitution des fragments de la pierre sacrée d'Ondonga, un royaume traditionnel situé dans le nord de la Namibie, avaient commencé en 2019.Selon les médias, les fragments seront conservés au Musée national de Namibie jusqu'à ce qu'ils soient finalement restitués au propriétaire légitime c’est à dire la tribud’Ondonga. Le souverain du royaume d'Ondonga, Fillemon Shuumbwa Nangolo, était également présent à la cérémonie de rapatriement.Une météorite? Non, une pierre sacréeLes fragment de la pierre sacrée ont été volés en 1886. A l’époque, un missionnaire finlandais, Martti Rautanen, était en voyage de recherche en Namibie avec Hans Schinz, un géologue suisse. Les voyageurs ont rencontré la pierre de pouvoir rituelle à Ondonga, qu’il était interdit de toucher selon la loi du royaume. Cependant, les Européens ont retiré des fragments de la pierre désireux de tester s’il s'agit d'une météorite.Les missionnaires ont finalement été accusés d'un crime contre l'État et ont dû payer des amendes. Mais les fragments sont restés en la possession de M.Rautanen et ont ensuite été transmis au Musée national de Finlande.Rendre à César ce qui est à CésarCes dernières années, les nations africaines ont repris leur appel au rapatriement des objets culturels et des artefacts volés sur le continent pendant la période coloniale.En novembre, Un musée londonien a restitué au Nigéria six artefacts volés par les Britanniques à la fin du XIXe siècle.En décembre, l’Irlande a rendu restitue à l'Égypte des restes momifiés et des sarcophages qui datent de 100 apr. J.-C. à 975 av. J.-C. En janvier, les États-Unis ont rendu au Caire l’un des plus grands sarcophages en bois jamais découvert, datant de la Basse époque pharaonique.En avril, l’Algérie a remis la main sur un livre rare datant du XVIIe siècle, censé être mis aux enchères en France, qui l’avait saisi durant la colonisation.Même si la Finlande n'était pas une puissance coloniale, plusieurs objets d'art africains se sont retrouvés dans les musées de ce pays.

namibie

finlande

angleterre

nigeria

irlande

égypte antique

egypte

algérie

france

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vol, namibie, finlande, angleterre, nigeria, irlande, égypte antique, egypte, algérie, france, histoire, colonisation, colonies, afrique, afrique subsaharienne, maghreb, europe