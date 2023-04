https://fr.sputniknews.africa/20230427/un-haut-responsable-us-piege-fait-des-confidences-sur-le-bilan-des-sanctions-antirusses-1058894870.html

Un haut responsable US piégé, fait des confidences sur le bilan des sanctions antirusses

Les tsars du canular Lexus et Vovan n’en finissent pas de soutirer des aveux sur le complot antirusse. Cette fois-ci, c’est le Président de la Réserve fédérale... 27.04.2023, Sputnik Afrique

Le Président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell a reconnu l’échec des sanctions contre la Russie lors d’un canular téléphonique mis en place par les imitateurs russes Alexeï Stoliarov et Vladimir Kouznetsov, alias Lexus et Vovan, qui se sont faits passer pour le Président ukrainien Volodymyr Zelensky.M.Powell n’a pas manqué de louer les mérites de la présidente de la Banque de Russie, Elvira Nabioullina, qu’il a qualifié de "bien informée et d’intelligente", reconnaissant qu’elle faisait très bien son travail.Retour du boomerangLors du canular, le chef de la Fed a reconnu que la Maison-Blanche avait imposé des restrictions à Moscou dans presque tous les domaines, sans obtenir de résultats tangibles.Dans le même temps, les États-Unis sont eux-mêmes confrontés aux problèmes d’une inflation élevée, de chaînes d'approvisionnement perturbées et de la restructuration globale de l'ordre mondial, a-t-il énuméré.L’Union européenne a déjà adopté dix trains de sanctions contre la Russie.Pas un coup d’essaiFriands de blagues, Lexus et Vovan ont à plusieurs reprises communiqué avec d'éminents hommes politiques étrangers en se faisant passer pour leurs collègues.Par exemple en février, ils avaient appelé l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, prétextant être l'ancien dirigeant ukrainien Petro Porochenko. Au cours de la conversation, Mme Merkel a déclaré que les accords de Minsk étaient destinés à donner un sursis à Kiev afin qu'il puisse renforcer sa puissance militaire. Piégée par un canular, Merkel crache le morceau sur les accords de Minsk - 20.02.2023, Sputnik Afrique (sputniknews.africa)Bis repetita pour l’ex-Président français François Hollande qui a, quant à lui, avoué que des pays occidentaux participaient de facto au conflit en Ukraine, dont l’issue devrait définir un nouvel ordre mondial. Quand Hollande parle à des farceurs russes des enjeux du conflit en Ukraine - 06.04.2023, Sputnik Afrique (sputniknews.africa)

