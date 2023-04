https://fr.sputniknews.africa/20230427/les-premieres-images-derdogan-apres-son-malaise--1058886266.html

Premières images d’Erdogan après son malaise

Premières images d’Erdogan après son malaise

Les premières images d’Erdogan après son malaise 27.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-27T15:25+0200

2023-04-27T15:25+0200

2023-04-27T15:54+0200

international

recep tayyip erdogan

malaise

turquie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/12/1052213314_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_34107697dfd50906d0fc6cf3ff3b787f.jpg

Les médias turcs ont publié ce 27 avril des photos de Recep Tayyip Erdogan qu'ils disent avoir été prises lors d'une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine.Il s'agit des premières images du dirigeant turc depuis qu’il est apparu affaibli à cause d’une maladie.Après cet échange, le Président turc est apparu en visioconférence à la cérémonie de chargement du combustible nucléaire dans le réacteur numéro 1 de la toute nouvelle centrale d’Akkuyu en Turquie.Un malaise en directL'interview du Président turc avec des chaînes de télévision locales a été brusquement interrompue le 25 avril, le dirigeant s’est senti mal en direct. La longue pause a suscité de l'émoi sur les réseaux sociaux. Après une pause, M.Erdogan est revenu sur le plateau et a expliqué qu'il avait contracté une grippe intestinale, alors qu'il est en pleine campagne électorale.Son porte-parole Ibrahim Kalin a plus tard assuré que le Président allait bien. Le chef de l'État turc a annulé tous les événements publics planifiés pour le 26 avril et est resté à la maison, suivant les consignes des médecins.Les élections présidentielles et législatives turques sont prévues pour le 14 mai.Candidat à sa réélection, Recep Tayyip Erdogan a déjà eu deux mandats présidentiels depuis 2014.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, recep tayyip erdogan, malaise, turquie