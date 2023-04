https://fr.sputniknews.africa/20230426/le-president-turc-erdogan-fait-un-malaise-en-direct---video-1058868742.html

Le Président turc Erdogan fait un malaise en direct - vidéo

Le Président turc Erdogan fait un malaise en direct - vidéo

En pleine campagne électorale et face à un agenda chargé, le Président turc s’est subitement senti mal, provoquant l’interruption de son interview télévisée... 26.04.2023, Sputnik Afrique

Une pause soudaine s’est invitée en pleine interview télévisée de Recep Tayyip Erdogan au soir du 25 avril. L'entretien a débuté tard mardi soir en raison de l'agenda électoral chargé du chef de l’État turc.La diffusion en direct a été brusquement interrompue alors que le journaliste commençait à poser une question sur les futurs remaniements ministériels. Cette longue pause a été remarquée sur les réseaux sociaux.La cause du malaiseAprès une pause, M.Erdogan est revenu sur le plateau et a expliqué son malaise.Son porte-parole Ibrahim Kalin a plus tard assuré que le Président allait bien. Le chef de l'État turc a annulé tous les événements publics planifiés pour le 26 avril et est resté à la maison, suivant les consignes des médecins.Candidat à sa réélection le 14 mai, Recep Tayyip Erdogan a déjà eu deux mandats présidentiels depuis 2014.

