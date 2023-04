https://fr.sputniknews.africa/20230427/joe-biden-surpris-avec-une-antiseche-lors-dune-conference-de-presse-une-fois-de-plus--photo-1058880926.html

Joe Biden surpris avec une antisèche lors d’une conférence de presse, une fois de plus – photo

Lors d'une conférence de presse à Washington, le Président américain a accidentellement montré au public une feuille de papier où était inscrite une question... 27.04.2023, Sputnik Afrique

Joe Biden a été surpris en train d'utiliser une antisèche contenant des questions pré-écrites posées par des journalistes, relate le journal New York Post. Elle devait servir pour une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol à la Maison-Blanche le 26 avril.Le média a attiré l'attention sur ce fait, capturant le moment où le Président américain a retourné par hasard une feuille avec la photo, le titre du poste et la question de l'une des femmes journalistes qui s'est adressée à lui.Au-dessus de cette question se trouve une photo de la femme mentionnée. L'antisèche révèle également que son nom de famille est transcrit pour le chef de l'État en syllabes afin d'éviter une prononciation embarrassante.Des cas répétésCe n'est pas le premier incident de ce genre. En juin dernier, par exemple, Joe Biden a accidentellement montré une antisèche préparée par son équipe aux personnes présentes lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Les instructions détaillaient ce qu'il devait faire lors de la réunion.Un autre cas concernant une antisèche de Biden s'est produit à l'automne dernier. Lors d'une interview avec CNN, il a accidentellement laissé tomber un morceau de papier. Il a été ramassé par son interlocuteur et le Président a fait comme si de rien n'était.

