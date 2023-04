https://fr.sputniknews.africa/20230426/un-mig-31-se-crashe-dans-le-nord-de-la-russie---video-1058870352.html

Un MiG-31 se crashe dans le nord de la Russie - vidéo

Un chasseur MiG-31 s’est écrasé dans un lieu désert dans la région russe de Mourmansk, dans le nord du pays, selon la Défense. Les deux pilotes se sont... 26.04.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a fait part du crash d'un chasseur MiG-31 dans la région de Mourmansk, dans le nord de la Russie. Le crash est advenu pendant un vol de test.L'aéronef est tombé dans un lieu désert. Les deux pilotes sont parvenus à s'éjecter, ils ont été évacués des lieux.La Défense a précisé que tous deux étaient hors de danger, leur pronostic vital n'est pas engagé.Le MiG-31 est un chasseur-intercepteur supersonique à longue portée capable d'atteindre des vitesses supérieures à 2 Mach (vitesses du son) et de voler dans des conditions météorologiques simples à difficiles.L'aéronef est capable d'effectuer des patrouilles à long terme, de combattre des avions de reconnaissance à haute altitude, des bombardiers stratégiques et des cibles volant à basse altitude. Le MiG-31 peut toucher six cibles simultanément et suivre jusqu'à 10 cibles aériennes.

