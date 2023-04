https://fr.sputniknews.africa/20230426/soudan-les-deux-parties-se-battront-jusqua-ce-que-lune-detruise-lautre-deplore-un-responsable-1058871025.html

Soudan: les deux parties se battront "jusqu'à ce que l'une détruise l'autre", déplore un responsable

Malgré le cessez-le-feu, les hostilités risquent de repartir de plus belle au Soudan, explique à Sputnik Muhammad Salih Rizkalla, chef du Front de résistance... 26.04.2023, Sputnik Afrique

L’accalmie qui a suivi le dernier cessez-le-feu au Soudan pourrait ne pas durer. Le conflit entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) risque en effet de repartir après la trêve, décidée pour permettre l’évacuation des civils via des couloirs humanitaires, affirme à Sputnik Muhammad Salih Rizkalla, chef du Front de résistance soudanais.Le responsable estime que tous les moyens de pression pour limiter l’escalade ont été épuisés. Il diagnostique l’impuissance de la communauté internationale.Rivalités politiquesMuhammad Salih Rizkalla met également l’accent sur la rivalité qui oppose les deux principaux protagonistes du conflit. D’un côté Abdel Fattah al-Burhane qui dirige de facto le pays, mais doit composer avec les Janjawid du Darfour, et le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", qui dirige les FSR.Le fait que Hemedti est l’ancien bras droit d’al-Burhane n’arrange en rien les choses et les deux hommes semblent décidés à se livrer une guerre sans merci, jusqu’à ce l’une des deux parties soit anéantie.Les combats entre l’armée et les FSR avaient débuté mi-avril, à Khartoum, où l’aéroport avait notamment été ciblé. L’escalade s’est poursuivie, forçant plusieurs missions diplomatiques à évacuer leur personnel.Certains observateurs s’interrogent désormais sur le rôle de puissances étrangères dans l’embrasement. Le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pourraient être à la manœuvre, déclarait ainsi récemment à Sputnik le politologue soudanais Awad Alla Nawa.

