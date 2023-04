Moscou n’exclut pas la levée du moratoire sur le déploiement de missiles intermédiaires

https://fr.sputniknews.africa/20230425/moscou-nexclut-pas-la-levee-du-moratoire-sur-le-deploiement-de-missiles-intermediaires-1058843546.html

La Russie pourrait lever son moratoire sur le déploiement au sol de missiles à portée intermédiaire et plus courte suite aux actions des États-Unis, notamment dans la région Asie-Pacifique, estime Vladimir Iermakov, directeur du département de la non-prolifération et du contrôle des armements au ministère russe des Affaires étrangères.La volonté de la Russie de se tenir à son moratoire unilatéral sur le déploiement dans telle ou telle région de missiles à portée intermédiaire et plus courte portée basés au sol dépend notamment, selon lui, de leur portée de destruction.Fin du traité FNILe Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (traité FNI) avait été signé le 8 décembre 1987 à Washington par le Président américain Ronald Reagan et le secrétaire général du Comité central du PCUS Mikhaïl Gorbatchev.Il prévoit l’élimination de tous les missiles de croisière et balistiques à charge conventionnelle ou nucléaire lancés depuis le sol et ayant une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres.Le 1er février 2019, les États-Unis s’en étaient retirés unilatéralement. Le lendemain, la Russie avait suspendu à son tour sa participation au traité.Celui-ci avait pris fin le 2 août 2019 alors que les États-Unis avaient officialisé leur sortie.En septembre 2019, Vladimir Poutine avait envoyé à plusieurs pays de l’Otan la proposition d’installer un moratoire sur le déploiement en Europe et dans d’autres régions de missiles de portée intermédiaire. Les États-Unis ont rejeté de fait cette initiative.

