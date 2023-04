https://fr.sputniknews.africa/20230425/les-circonstances-sont-defavorables-pour-laccord-cerealier-selon-le-kremlin-1058839011.html

"Les circonstances sont défavorables pour l’accord céréalier", selon le Kremlin

"Les circonstances sont défavorables pour l’accord céréalier", selon le Kremlin

Alors que l’accord céréalier n’a été prolongé mi-mars que pour 60 jours, les questions quant à sa prorogation par Moscou commencent à refaire surface. Selon le... 25.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-25T11:49+0200

2023-04-25T11:49+0200

2023-04-25T12:51+0200

accord

céréales

accord céréalier d’istanbul (2022)

dmitri peskov

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057245126_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d13de567e2bd6d5806309050ceec191.jpg

Répondant à la question de savoir si Moscou pourrait renoncer à l’accord céréalier qui expire dans quelques semaines, le porte-parole du Président russe a répondu qu’ils continuaient "d’observer la situation", alors que "pour l’instant les circonstances sont défavorables pour cet accord".Dmitri Peskov a souligné que la crise alimentaire internationale n’était pas une conséquence directe de la disparition des céréales russes et ukrainiennes du marché.Quid de la prolongation de l’accord?La semaine dernière, l’ex-dirigeant russe Dmitri Medvedev avait prévenu que Moscou pourrait se retirer de l’accord céréalier en réponse à l’éventuel élargissement des sanctions occidentales à son encontre. L’accord céréalier, signé en été 2022 par Moscou, Kiev et Ankara avec l’aide de l’Onu, a été prolongé le 18 mars pour 60 jours au lieu de 120, comme cela avait été le cas antérieurement.La partie russe a indiqué qu’elle suspendrait sa participation le 18 mai, s’il n’y avait pas de progrès tangibles concernant le déblocage des exportations agricoles russes et l’expédition des produits vers les pays dans le besoin.Le 24 avril, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à la mise en œuvre de l'initiative céréalière de la mer Noire et du mémorandum concernant l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais russes.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

accord, céréales, accord céréalier d’istanbul (2022), dmitri peskov, kremlin