Kremlin: l'accord céréalier ne peut pas se poursuivre si ses conditions ne sont pas remplies

L'accord céréalier ne pourra pas rester en vigueur si ses conditions ne sont pas remplies, a déclaré à Sputnik le porte-parole de la présidence russe Dmitri... 24.04.2023, Sputnik Afrique

En cas de non-respect des conditions de l'accord céréalier signé par Moscou, Kiev et Ankara avec l'aide de l'Onu ce dernier ne pourra pas se poursuivre, a indiqué ce lundi 24 avril le porte-parole du Kremlin.Plus tôt dans la journée, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à la mise en œuvre de l'initiative céréalière de la mer Noire et du mémorandum concernant l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais russes.La veille, l'ex-dirigeant et vice-président actuel du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev avait prévenu que Moscou pourrait se retirer de l’accord céréalier en réponse à l’éventuel élargissement des sanctions occidentales à son encontre.En mars 2023, l’accord céréalier a été prolongé pour 60 jours au lieu de 120, comme cela avait été le cas antérieurement. Par la suite, la Russie a indiqué qu’elle suspendrait sa participation le 18 mai, s’il n’y avait pas de progrès tangibles concernant le déblocage des exportations agricoles russes et l’expédition des produits vers les pays dans le besoin.

