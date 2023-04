https://fr.sputniknews.africa/20230425/ladhesion-aux-brics-explose-le-groupe-plus-desire-que-jamais-1058843159.html

L’adhésion aux BRICS explose: le groupe plus désiré que jamais

Composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, le groupe des BRICS éveille une vague d’intérêt depuis ces derniers mois. Avant... 25.04.2023, Sputnik Afrique

Les 2 et 3 juin se déroulera le sommet du groupe des BRICS au Cap pour discuter de son élargissement, a déclaré lundi Anil Sooklal, ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès du groupe. Quelques semaines avant l’événement, l’intérêt pour le bloc économique explose.Il a ajouté que l’expansion des BRICS et ses modalités seraient discutées dans le cadre du sommet.Élargissement pas-à-pasFormé en 2006, le bloc économique BRIC ne comprenait alors que quatre pays et a été élargi en 2010 avec l’adhésion de l’Afrique du Sud.C’est l’année dernière que la Chine a entamé le dialogue quant à l'expansion des BRICS alors qu’elle les présidait.Parmi les pays ayant formellement demandé l’adhésion au bloc se trouvent l'Arabie saoudite, l’Algérie et l’Iran. La Turquie, l’Égypte et la Tunisie ont également exprimé leur détermination à faire partie du groupe.

