https://fr.sputniknews.africa/20230425/elon-musk-explique-la-dedollarisation-par-la-militarisation-de-la-monnaie-americaine-1058844544.html

Elon Musk explique la dédollarisation par la militarisation de la monnaie américaine

Elon Musk explique la dédollarisation par la militarisation de la monnaie américaine

Le patron de Tesla a réagi au constat fait par un économiste américain concernant la chute de la part du dollar dans les règlements. Utiliser une monnaie comme... 25.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-25T15:45+0200

2023-04-25T15:45+0200

2023-04-25T15:45+0200

elon musk

dollar us

dédollarisation

économie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104327/93/1043279327_0:44:3073:1772_1920x0_80_0_0_9519cfc8a3beec1b47bf7feffc12a326.jpg

Alors que le mouvement de dédollarisation prend de l'ampleur, Elon Musk a mis en garde contre l'utilisation des monnaies en tant qu'armes. Dans un tweet publié ce mardi, le PDG de Tesla et SpaceX a répondu à un message vidéo de l'économiste Peter St Onge, dans lequel il a souligné que "la dédollarisation est réelle et se produit rapidement"."La part du dollar est passée de 73% (2001) à 55% en (2020). Elle est passée de 55% à 47% depuis le lancement des sanctions contre la Russie, se dédollarisant maintenant 10 fois plus vite qu'au cours des deux décennies précédentes", a déclaré M.Onge.Une idée qui gagne les espritsC'était probablement une façon de dire que la baisse de la demande de dollars est due au fait que les États-Unis utilisent leur monnaie comme une arme sous forme de sanctions financières contre des pays comme la Russie et la Chine.Face à une telle politique, l'idée de la dédollarisation gagne du terrain partout dans le monde. Même des alliés américains comme la Thaïlande et les Philippines commencent à y songer, constate le média Business Insider.L'Inde et le Bangladesh viennent également de s'accorder pour régler une partie des transactions commerciales bilatérales dans leurs monnaies nationales, la roupie et le taka.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, dollar us, dédollarisation, économie, international