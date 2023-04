"Ils doivent prendre position": l’UE jugera ses partenaires sur leur relation avec Pékin et Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20230425/-ils-doivent-prendre-position-lue-jugera-ses-partenaires-sur-leur-relation-avec-pekin-et-moscou-1058850700.html

L’Union européenne veut réajuster sa politique étrangère, en choisissant ses partenaires selon leur position vis-à-vis de la Chine et du conflit en Ukraine, a... 25.04.2023, Sputnik Afrique

L’Europe semble vouloir faire de la Chine et de la Russie l’alpha et l’oméga de sa politique étrangère. C’est en tout cas ce qui ressort des derniers propos de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.Le responsable a en effet plaidé pour faire entrer le continent dans une "nouvelle ère", où la question du rapport à Pékin et Moscou sera primordiale. L’UE doit notamment en demander plus aux "pays tiers", en particulier à ceux qui restent en retrait par rapport au conflit ukrainien ou à la montée en puissance de la Chine, a averti Josep Borrell.Sur l’Ukraine, le responsable a notamment cité l’exemple du Brésil et de la Chine, qui seraient prêts à jouer les médiateurs pour la paix. Des positionnements à prendre avec des pincettes, selon Josep Borrell, qui a appelé à regarder le conflit "à travers les yeux" de Kiev.Le responsable a par ailleurs estimé que l’aide militaire à l’Ukraine avoisinait désormais les 13 milliards d’euros, côté européen.Washington sur le grillMi-avril, le Président brésilien Lula da Silva avait invité les alliés de l’Ukraine à cesser leurs livraisons d’armes et à envisager des négociations. Le chef d’État avait particulièrement visé les États-Unis, leur reprochant d’"encourager la guerre".La Chine a également appelé aux négociations à plusieurs reprises ces derniers mois. Pékin avait notamment présenté un document en 12 points pour essayer de débloquer la situation en Ukraine, mais celui-ci a été snobé par les alliés de Kiev.Certains observateurs chinois soupçonnent d’ailleurs les États-Unis de vouloir prolonger le plus possible le conflit, pour en tirer tous les bénéficies, comme l’avait fait remarqué récemment Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France.

