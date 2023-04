Les États-Unis "n’ont pas l’intention de cesser la guerre" en Ukraine, selon un diplomate chinois

"Il faut que toutes les parties prenantes aient l’intérêt et l’intention de dialoguer et de négocier. Maintenant on voit que les dirigeants russes ont déjà émis leur souhait de commencer les négociations, et de la part ukrainienne, ils ont aussi ont émis des souhaits. Mais il me parait que de la part des Américains, ils n’ont pas l’intention de cesser la guerre, et les membres de l’Otan continuent à fournir des armes", a-t-il dit le 21 avril sur la chaine française LCI.