Lavrov au Conseil de sécurité pour défendre le multilatéralisme en pleins changements géopolitiques

Arrivé ce 24 avril à New York, le chef de la diplomatie russe s’apprête à tenir un débat public de haut niveau au Conseil de sécurité de l’Onu, s’intitulant "Un multilatéralisme efficace via la défense des principes de la Charte des Nations unies". Un des événements phares de la présidence russe d’un mois, qui s’achèvera bientôt.Le lendemain, Sergueï Lavrov doit en outre présider une discussion sur le Moyen-Orient, qui portera notamment sur l'enlisement de la résolution du conflit palestino-israélien et l'escalade des tensions.Vers un monde multipolaireL’idée de multilatéralisme et d’un ordre mondial plus juste est depuis longtemps avancée par Moscou et résonne encore plus fort encore depuis un an.Sergueï Lavrov a de multiples fois souligné que le modèle unipolaire de développement mondial appartient au passé. Selon lui, celui-ci a servi les intérêts de l’Occident, qui a pendant des siècles amassé des richesses aux dépens de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine.Plus tard, le chef de la diplomatie russe a également pointé la sous-représentation constante des pays en développement au sein du Conseil de sécurité de l'Onu.Pas de visas pour les journalistes russesSi le ministre russe des Affaires étrangères est à New York, les journalistes russes n’ont pas obtenu de visas. Ce que M.Lavrov a qualifié de stupide en promettant une réponse de la partie russe qui se heurte depuis des années à des complications liées à l'obtention de visas dans le cadre de ses activités au sein des organes de l’Onu.L’agenda russeDans l'ensemble, la présidence russe a touché aux questions relatives aux pays du Sud: le travail de la mission MINUSMA au Mali et de la mission de l'ONU en Colombie. Une série d'autres séances ont porté sur le Yémen ou encore sur la région des Grands Lacs en Afrique.Une des séances a été consacrée aux risques découlant des violations des accords réglementant l'exportation d'armes et de matériel militaire. Dans ce cadre, la Russie a soulevé la question de l’intensification des livraisons d’armes pour Kiev et a épinglé à ce titre Washington, qui exerce une pression sur les pays tiers pour qu'ils augmentent aussi leurs livraisons.Qui Lavrov rencontrera-t-il en marge du Conseil de Sécurité de l’Onu?La veille de l’arrivée de Sergueï Lavrov à New York, son ministère a clairement indiqué qu'il n'y avait aucun projet de rencontre entre Lavrov et son homologue américain Blinken.Or, Vassili Nebenzia a fait savoir qu’il tiendrait très probablement une réunion avec le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres à New York le 24 avril.

