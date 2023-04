https://fr.sputniknews.africa/20230424/classement-des-depenses-militaires-quels-pays-sont-dans-le-top-en-2022-1058820448.html

Classement des dépenses militaires: quels pays sont dans le top en 2022?

Classement des dépenses militaires: quels pays sont dans le top en 2022?

Depuis huit ans, les dépenses militaires mondiales ne cessent de croître. En 2022, le conflit ukrainien a encore boosté cette tendance.

Les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record en 2022, ayant augmenté de 3,7%, selon les nouvelles données publiées ce lundi par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Elles ont augmenté pour la huitième année consécutive.Sur les 2.240 milliards de dollars de dépenses militaires, celles de l'Europe ont connu leur plus forte augmentation annuelle depuis au moins 30 ans, constate le rapport. Les trois pays qui ont dépensé le plus en 2022 sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Ils représentent 56% du total mondial.L'Afrique n'est pas dans le top du classementEn Afrique, la croissance la plus notable des dépenses militaires a été enregistrée en Éthiopie. Elles ont ainsi augmenté de 88%, se chiffrant à 1,0 milliard de dollars. Le gouvernement éthiopien a lancé en 2022 une nouvelle offensive contre le Front de libération du peuple du Tigré dans le nord du pays.L'Algérie reste le pays le plus dépensier en la matière sur le continent, occupant dans le classement général la 26e ligne.En revanche, après une augmentation de 56% en 2021, les dépenses militaires du Nigeria ont chuté de 38% à 3,1 milliards de dollars, selon le SIPRI. Cela traduit la tendance générale de l'Afrique, qui a été le seul continent à voir baisser ses dépenses en matière de défense.Les États-Unis dominent le classementLes États-Unis restent de loin le pays qui dépense le plus en matière de défense, constate le rapport. Il s'agit de 877 milliards de dollars en 2022, soit 39% du total mondial (+0,7% en termes réels). La Chine vient en deuxième mais dépense trois fois moins.Les dépenses militaires russes en 2022 se sont chiffrées à près de 86,4 milliards de dollars et ont augmenté de près de 9,2%. Cela équivaut à 4,1% du produit intérieur brut (PIB) russe, contre 3,7% en 2021.L'aide à Kiev en causeLa hausse des dépenses (+13 %) "de loin la plus forte" a été observée en Europe, principalement liée aux dépenses relatives au conflit en Ukraine, conclut le SIPRI. Ce conflit a eu un impact immédiat sur les dépenses militaires en Europe centrale et occidentale. Dans cette zone, c'est le Royaume-Uni qui affiche les dépenses militaires les plus élevées avec 68,5 milliards de dollars, dont environ 2,5 milliards (3,6 %) ont été consacrés à l’aide militaire financière à l’Ukraine.S’élevant à 345 milliards de dollars, les dépenses militaires des pays de cette zone ont pour la première fois dépassé celles de 1989, à la fin de la guerre froide. Elles dépassent de 30% celles de 2013.À Kiev, "il s'agit de la plus forte augmentation sur une seule année des dépenses militaires d’un pays jamais enregistrée dans la base de données du SIPRI". Ses dépenses ont atteint 44 milliards de dollars et se sont accrues de 640% en 2022.

