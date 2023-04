https://fr.sputniknews.africa/20230423/lukraine-desosse-des-avions-que-lui-envoie-leurope-pour-recuperer-des-pieces-1058808084.html

L’Ukraine désosse des avions que lui envoie l’Europe pour récupérer des pièces

L’Ukraine désosse des avions que lui envoie l’Europe pour récupérer des pièces

Plusieurs avions de combat dernièrement livrés à l’Ukraine ne sont pas opérationnels et sont donc démontés pour en extraire des pièces de rechange, rapporte... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Kiev a une drôle de manière d’utiliser les avions que lui envoient ses alliés. Alors que certains pays de l’Est ont accepté de livrer des MiG-29 à l’Ukraine, celle-ci les désosse pour en tirer des pièces de rechange, affirme The Economist.Selon le périodique qui se réfère à un document américain récemment divulgué, l’Ukraine a perdu 60 avions de chasse l’an dernier, soit 40% de sa flotte avant le conflit. Les appareils russes sont bien plus nombreux et disposent en outre "d’un meilleur radar et de munitions à plus longue portée", signale encore l’hebdomadaire.Depuis quelques semaines, Kiev connaît en outre des pénuries de missiles sol-air pour sa défense anti-aérienne, ce qui fragilise sa position, rappelle The Economist. Début avril, des fuites de documents du Pentagone avaient d’ailleurs révélé que ces stocks de missiles pourraient être "complètement réduits" d’ici le 23 mai.Pas beaucoup d’échosL’hebdomadaire britannique revient par ailleurs sur les difficultés éprouvées par l’Ukraine à obtenir d’autres avions de ses alliés. Kiev mise notamment sur l’envoi de F-16, mais "certains pilotes militaires ukrainiens expérimentés sont sceptiques quant à la quête du gouvernement", note The Economist.Plusieurs pays occidentaux semblent voir dans la livraison d’avions opérationnels à Kiev une ligne rouge à ne pas franchir. Le Royaume-Uni a ainsi plusieurs fois refusé de livrer des chasseurs à l’Ukraine. "Nous n'avons pas de p*tains de jets à donner!", s’était même agacé un ministre du gouvernement Sunak en février dernier. Kiev ne recevra des Eurofighter Typhoon qu’après la fin du conflit, avait encore récemment précisé Ben Wallace, ministre britannique de la Défense.Côté américain, Joe Biden lui aussi avait dit non à la livraison de F-16, fin janvier.

