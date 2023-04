https://fr.sputniknews.africa/20230423/la-crimee-etait-tout-au-debut-a-la-russie-lambassadeur-chinois-en-france-rend-paris-consterne-1058797329.html

"La Crimée était tout au début à la Russie": l’ambassadeur chinois en France rend Paris "consterné"

"La Crimée était tout au début à la Russie": l’ambassadeur chinois en France rend Paris "consterné"

Refusant de qualifier la Crimée de partie de l’Ukraine, l’ambassadeur de Chine en France a rappelé l’Histoire, sur LCI, et a jugé que la péninsule "était tout... 23.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-23T12:21+0200

2023-04-23T12:21+0200

2023-04-23T12:21+0200

ukraine

russie

france

crimée

urss

pékin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104268/06/1042680614_0:91:3167:1872_1920x0_80_0_0_cec34566a88ead1fae62a4a58245fab0.jpg

Dans une interview sur LCI, on a demandé à l’ambassadeur de Chine en France de trancher quant à l’appartenance de la Crimée à l’Ukraine, mais sa réponse a rendu Paris perplexe.Le diplomate s’est en outre penché sur la souveraineté des pays de l'ex-URSS qui"n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain".Lu Shaye a également appelé à arrêter de "chicaner" sur la question des frontières post-soviétiques. Selon lui, "le plus urgent est de réaliser le cessez-le-feu"."Consternation" de la FranceUne réponse qui n’a pas laissé Paris indifférent. La diplomatie française a annoncé avoir "pris connaissance avec consternation" des propos de Lu Shaye et a demandé à Pékin "de dire (s'ils) reflètent sa position, ce que nous espérons ne pas être le cas".Ils ont en outre suscité une vive réaction de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie et de l'Ukraine. Les autorités des pays baltes ont convoqué les ambassadeurs de Chine.Après la visite de Xi Jinping à Moscou, où il a réaffirmé son partenariat avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a incité son homologue chinois à "ramener la Russie à la raison" dans le conflit ukrainien. Le Président français l’a également pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou.Position russeSelon lui, les dirigeants de toutes les grandes puissances du monde sont bien conscients que le retour de la péninsule à la Russie était une étape historique juste basée sur une volonté démocratique.

ukraine

russie

france

crimée

urss

pékin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, france, crimée, urss, pékin