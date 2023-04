https://fr.sputniknews.africa/20230423/football-ce-pays-renonce-a-organiser-la-can-2027-1058795660.html

Football: ce pays renonce à organiser la CAN 2027

Football: ce pays renonce à organiser la CAN 2027

L'édition 2027 de la CAN devait être organisée conjointement par la Namibie et le Botswana. Mais Windhoek s'est dit incapable de remplir les obligations... 23.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-23T10:37+0200

2023-04-23T10:37+0200

2023-04-23T10:37+0200

football

coupe d'afrique des nations can

namibie

afrique subsaharienne

botswana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058535527_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8d20e42f5d3dd8c2d7c27d7a18441b2.jpg

La Namibie, qui est un co-organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027 avec son voisin le Botswana, a annulé son projet de candidature. Auparavant, ces deux pays avaient hérité de 40% des coûts et bénéfices dans le cadre du projet conjoint BONA27, mais Windhoek a jeté l'éponge, rapporte Afrique foot.La crise en causeLa raison en est que le gouvernement ne sera pas en mesure de remplir les obligations financières requises, a déclaré cette semaine la ministre des Sports, de la Jeunesse et du Service national, Agnès Tjongarero, dans une lettre adressée au ministre botswanais de l'Autonomisation des jeunes, des Sports et du Développement de la culture, Tumiso Ragkare.Les fonds supplémentaires nécessaires à la rénovation des infrastructures sportives s'élevaient à plus de 200 millions de dollars. Cependant, le pays fait face à une crise économique causée par la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années.L’annonce a été faite 24 heures avant la date limite de soumission des manifestations d'intérêt.Cinq pays en liceDe son côté, le Botswana envisage toujours de soumettre seul sa candidature à la Confédération africaine de football (CAF) pour organiser la 36e édition de la compétitionCinq pays ont déclaré leur intérêt pour accueillir la CAN 2027. Le Sénégal, qui a officiellement déposé sa candidature le 18 avril, apparaît comme le favori. Le Burkina Faso, le Kenya, la Tanzanie et le Botswana sont également en lice. La CAF devrait émettre sa décision en septembre 2023.

namibie

afrique subsaharienne

botswana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

football, coupe d'afrique des nations can, namibie, afrique subsaharienne, botswana