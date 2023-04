https://fr.sputniknews.africa/20230422/les-troupes-de-kiev-chassees-par-larmee-russe-de-trois-quartiers-a-artiomovsk-en-24h-1058780637.html

Les troupes de Kiev chassées par l’armée russe de trois quartiers à Artiomovsk en 24h

Ces dernières 24 heures, les militaires russes ont éliminé 425 soldats ukrainiens dont 255 sur l’axe de Donetsk, indique la Défense russe dans son nouveau... 22.04.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/16/1058780464_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_579181ce69321672b6a0e6ba4c062f11.jpg

Les forces armées ukrainiennes ont perdu environ 425 militaires en ces dernières 24 heures, rapporte ce 22 avril le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Jusqu’à 255 soldats ont été tués sur l’axe de Donetsk en proie à des combats intenses, notamment à Artiomovsk (Bakhmout).Les troupes d’assaut ont libéré trois quartiers supplémentaires dans la partie ouest de la ville. Les unités aéroportées contrecarrent les tentatives de l’ennemi d’attaquer depuis les flancs et secondent les troupes d’assaut.Ces manœuvres terrestres ont été appuyées par l’aviation et l’artillerie du groupement Sud. Ces unités ont accompli 62 missions de tir et six sorties aériennes en 24 heures.Les forces armées de Kiev ont également perdu jusqu’à 60 soldats sur l’axe de Koupiansk, et plus de 65 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, une vingtaine d’hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et environ 25 sur l’axe de Kherson.Cinq groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été mis en échec dans diverses zones du front.Armes détruitesParmi les obusiers mis hors service figurent quatre D-20 et un D-30. Un radar de contrebatterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine a aussi été anéanti, alors que trois entrepôts de munitions, dont un de missiles et d’artillerie, ont été bombardés.L’armée russe a intercepté 10 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine ou d’Ouragan, et abattu cinq drones.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 97 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 136 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 411 avions, 228 hélicoptères et 3.787 drones. Elle a détruit 415 systèmes de défense sol-air, 8.787 chars et autres blindés, 1.092 lance-roquettes multiples, 4.633 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 9.668 autres équipements militaires.

