https://fr.sputniknews.africa/20230421/les-banques-des-brics-des-alternatives-plus-credibles-au-fmi-pour-les-pays-africains-1058745468.html

Les banques des BRICS, "des alternatives plus crédibles" au FMI pour les pays africains

Les banques des BRICS, "des alternatives plus crédibles" au FMI pour les pays africains

L’influence des institutions financières occidentales en Afrique est en déclin, tandis que la crédibilité de celles des BRICS monte en puissance, estime auprès... 21.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-21T11:07+0200

2023-04-21T11:07+0200

2023-04-21T11:10+0200

afrique subsaharienne

brics

fonds monétaire international (fmi)

banque mondiale (bm)

république centrafricaine

mali

financement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/10/1058639415_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84aad3a7ed5e230a5040a16cfe74d9ae.jpg

La Nouvelle banque de développement (NBD), ainsi que d’autres banques du groupe des BRICS deviennent "des alternatives plus crédibles et plus fiables" au FMI, considère, contacté par Sputnik, l’économiste sénégalais Demba Moussa Dembelé, auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie africaine.En même temps, il constate que "l’influence occidentale est en déclin en Afrique sur les plans politique et économique".L’influence américaine sur la Banque mondiale et le FMIL’expert pointe la politique de la Banque mondiale et du FMI, qui, selon lui, sont exploités par Washington.Demba Moussa Dembelé donne l’exemple de la Centrafrique qui a récemment annoncé d’être privée du soutien budgétaire de la Banque mondiale. Il évoque également le cas du Mali qui a été "victime de cette politique quand la CEDEAO a imposé des sanctions sous l’instigation de la France, en 2022". Pour rappel, la CEDEAO y a eu recours en janvier 2022 en lien avec une prise du pouvoir par les militaires dans le pays, mais ces restrictions ont été levées en juillet 2022 face à la paralysie de l’économie malienne."Menace pour les avoirs des pays du Sud Global"L’expert perçoit l’Occident comme inefficace et même menaçant pour les pays en développement: "De nos jours, les pays occidentaux, les États-Unis en particulier, non seulement apportent moins de financements, mais sont devenus une menace pour les avoirs des pays du Sud Global et d’autres perçus comme des adversaires ou des ennemis".Ainsi, les institutions financières occidentales "ont tendance à voler ou confisquer les avoirs de ces pays": "On a vu le vol d’une partie des avoirs de l’Afghanistan par les États-Unis. On a également vu le vol ou la confiscation des avoirs du Venezuela par les États-Unis et le Royaume-Uni". Il rappelle également "le gel de plus de 300 milliards de dollars des avoirs de la Russie par les pays occidentaux".

afrique subsaharienne

république centrafricaine

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, brics, fonds monétaire international (fmi), banque mondiale (bm), république centrafricaine, mali, financement