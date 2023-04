https://fr.sputniknews.africa/20230420/la-banque-des-brics-emet-des-obligations-vertes-pour-125-milliard-de-dollars-une-premiere-1058734861.html

La Banque des BRICS émet des obligations vertes pour 1,25 milliard de dollars, une première

La Nouvelle Banque de développement (NBD) des BRICS revient sur le marché des obligations en dollars. L’établissement y a placé des obligations "vertes" à trois ans pour un montant de 1,25 milliard de dollars, a annoncé l’institution financière dans un communiqué publié le 19 avril.Il s’agit des "premières obligations vertes en USD émises par la Banque, ce qui démontre son engagement envers les marchés de capitaux durables". Ce placement a été réalisé dans le cadre d’un programme EMNT (Euro Medium Term Note) de 50 milliards de dollars qui a été enregistré par la Banque en décembre 2019. Des projets verts pertinents seront ainsi financés par l’établissement.La transaction a reçu un "accueil chaleureux" de la part des investisseurs.Préférence pour les pays émergentsCréée en 2014, la Nouvelle Banque de développement des BRICS est configurée pour favoriser la coopération financière et le développement entre les pays émergents.Au fil des ans, elle a approuvé près de 100 projets pour un total de 32,8 milliards de dollars à l'appui de domaines tels que les transports, l'approvisionnement en eau, l'énergie propre, les infrastructures numériques et sociales et la construction urbaine.En 2021, la NBD, comprenant à ce stade le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, s’est agrandie et a admis le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Uruguay en tant que nouveaux pays membres.

