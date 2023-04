https://fr.sputniknews.africa/20230421/cooperation-rca--brics-contourner-les-sanctions-occidentales-et-construire-une-ville-nouvelle-1058763762.html

Coopération RCA – BRICS: contourner les sanctions occidentales et construire une ville nouvelle

Le lancement prochain d’une antenne de la Banque des BRICS à Bangui laisse entrevoir la possibilité pour les pays africains de réduire leur dépendance envers... 21.04.2023, Sputnik Afrique

Coopération RCA – BRICS: contourner les sanctions occidentales et construire une ville nouvelle Le lancement prochain d’une antenne de la Banque des BRICS à Bangui laisse entrevoir la possibilité pour les pays africains de réduire leur dépendance envers le système financier occidental. Pour Sputnik Afrique, Loïc Molambo Sambi, économiste de RCA, dévoile les avantages et opportunités qui s’ouvrent au continent.

"Avec un nouveau système de financement qui pourra concurrencer le FMI, les pays des BRICS pourraient renforcer leur souveraineté financière", estime l’économiste et enseignant-chercheur centrafricain Loïc Molambo Sambi. "Ils pourraient accéder à des marchés financiers alternatifs en développant des devises régionales, tels que le yuan pour la Chine et le rouble pour la Russie. Cela leur permettrait de lever des fonds en dehors du système financier occidental."La République centrafricaine, qui a récemment reçu une nouvelle délégation des BRICS, compte réaliser plusieurs grands projets avec l'aide du groupe des cinq, notamment la construction d'une ville entière.Retrouvez également dans ce numéro:- Anil Sooklal, ambassadeur sud-africain itinérant auprès des BRICS sur les objectifs de Pretoria dans le cadre de sa présidence du groupe des BRICS.- Alfred Taïnga Poloko, Président du Conseil économique et social de la RCA sur la signature du mémorandum de coopération avec la Chambre Civique de Russie.- Darlington Chokore Damba, directeur des programmes d'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur, de l'innovation, des sciences et du développement technologique du Zimbabwe et Solomon Soka, directeur général de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information d’Éthiopie sur les innovations en Afrique et la souveraineté numérique.- Willy Aka, journaliste camerounais sur l’éventuelle organisation d’un match amical Russie-Cameroun.- Moumi Ngamaleu, joueur de football camerounais du Dinamo Moscou sur le centenaire de son club.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- La banque des BRICS ouvrira une filiale en Centrafrique- La RDC qui discute de la construction d’une usine de camions russes sur son territoire- L’Europe qui n’est qu’un pion des Etats-Unis en Afrique pour le ministre de l’Intérieur turc.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

